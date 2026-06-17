ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
306
Время на прочтение
1 мин

В больнице скончался 12-летний мальчик, которого сбила судья в Кривом Роге: что известно

Медикам не удалось спасти жизнь ребенка, которого сбил судья в Кривом Роге.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
ДТП в Кривом Роге

В больнице скончался ребенок, которого сбила судья Евгения Костенко в Кривом Роге. Мальчику было 12 лет.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Кривой Рог. Свои».

Как известно, ДТП произошло в феврале 2026 года. Так, судья Долгинцевского райсуда Евгения Костенко сбила ребенка, который вместе с мамой переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель BMW двигалась на красное.

В результате аварии мальчик получил серьезную черепно-мозговую травму. Он находился в реанимации, медики в течение четырех месяцев боролись за его жизнь. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

Выражаем искренние соболезнования родным.

Дело уже передано в суд. Мера пресечения — лично обязательство (мягкое). Подробности устанавливаются.

Ранее в Житомирской области в городе Олевск 13-летний подросток на мотоцикле сбил вышедшего на дорогу 3-летнего мальчика . От полученных травм ребенок погиб, а водитель после ДТП скрылся с места происшествия. Впоследствии правоохранители установили и транспортное средство, и личность водителя. Открыто уголовное производство, расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
306
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie