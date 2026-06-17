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В больнице скончался 12-летний мальчик, которого сбила судья в Кривом Роге: что известно
Медикам не удалось спасти жизнь ребенка, которого сбил судья в Кривом Роге.
В больнице скончался ребенок, которого сбила судья Евгения Костенко в Кривом Роге. Мальчику было 12 лет.
Об этом сообщает телеграмм-канал «Кривой Рог. Свои».
Как известно, ДТП произошло в феврале 2026 года. Так, судья Долгинцевского райсуда Евгения Костенко сбила ребенка, который вместе с мамой переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель BMW двигалась на красное.
В результате аварии мальчик получил серьезную черепно-мозговую травму. Он находился в реанимации, медики в течение четырех месяцев боролись за его жизнь. К сожалению, спасти ребенка не удалось.
Выражаем искренние соболезнования родным.
Дело уже передано в суд. Мера пресечения — лично обязательство (мягкое). Подробности устанавливаются.
Ранее в Житомирской области в городе Олевск 13-летний подросток на мотоцикле сбил вышедшего на дорогу 3-летнего мальчика . От полученных травм ребенок погиб, а водитель после ДТП скрылся с места происшествия. Впоследствии правоохранители установили и транспортное средство, и личность водителя. Открыто уголовное производство, расследование обстоятельств трагедии продолжается.