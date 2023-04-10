В большинстве областей будет до +12℃, юг накроют осадки – прогноз погоды от Натальи Диденко на 11 апреля

Во вторник на большинстве территории Украины будет +12+16 градусов.

Во вторник, 11 апреля, прохладной ожидается погода в южной части Украины – в течение дня +9+12 градусов, в Крыму и Приазовье до +14 градусов.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 11 апреля.

На остальной территории Украины днем +12+16 градусов. В прикарпатских областях +9+12 градусов.

Дожди завтра покроют южную часть, вечером подтянутся к центральным областям. Также небольшие осадки будут на западе.

На остальной территории Украины – без осадков.

В Киеве 11 апреля температура воздуха днем будет достигать +15 градусов. Дождя не будет.

Однако уже в ночь на 12 апреля на столицу надвигается дождливое облако.

На Пасху в Украине ночью ожидается +5+9 градусов. Днем 16 апреля предполагается +9+12 градусов. Дожди более вероятны только в западных областях.

Напомним, в понедельник, 10 апреля, почти по всей Украине ожидаются дожди и туман.

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