В большинстве областей будет идти снег: прогноз погоды в Украине на среду, 26 января

В большинстве областей будет идти снег: прогноз погоды в Украине на среду, 26 января

Завтра будет облачно.

В среду, 26 января , в Украине начнет понемногу теплеть, в большинстве регионов будет идти снег.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, завтра в большинстве областей ожидается небольшой снег, лишь ночью на юго-востоке страны без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом в западной и северной части на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, в западных областях 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах и восточных областях ночью 10-15° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киеве 26 января будет идти небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 0-2° мороза.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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