В большинстве областей будут идти кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 августа

В большинстве областей будут идти кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 августа

Местами ожидаются грозы.

В пятницу, 27 августа, в Украине ожидается переменно облачная и преимущественно дождливая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 8-13°, днем 18-23°, на остальной территории ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 22-27°, на юго-востоке страны до 30°.

В Киеве 27 августа ночью также ожидается кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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