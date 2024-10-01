В большинстве областей объявлена воздушная тревога: предупредили о ракетной опасности

Тревога охватила почти всю Украину.
По состоянию на 13:15 у большинства областей объявили воздушную тревогу.
Об этом свидетельствует карта тревог.
Тревога охватила почти всю Украину, кроме западных областей.
В воздушных силах Украины предупредили о ракетной опасности.
"Угроза применения баллистики с северо-восточного направления! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!", — говорится в сообщении, опубликованном в 13:15.
Напомним, днем 1 октября россияне атаковали Запорожье. Произошло попадание, есть жертвы.