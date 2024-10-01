В большинстве областей объявлена воздушная тревога: предупредили о ракетной опасности

Тревога охватила почти всю Украину.

По состоянию на 13:15 у большинства областей объявили воздушную тревогу.

Об этом свидетельствует карта тревог.

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Тревога охватила почти всю Украину, кроме западных областей.

В воздушных силах Украины предупредили о ракетной опасности.

"Угроза применения баллистики с северо-восточного направления! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!", — говорится в сообщении, опубликованном в 13:15.

Напомним, днем 1 октября россияне атаковали Запорожье. Произошло попадание, есть жертвы.

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