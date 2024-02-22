В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога

По данным мониторинговых каналов, с российского аэродрома "Оленья" взлетело три Ту-22м3.

По состоянию на 10.10 22 февраля в ряде областей Украины раздается воздушная тревога.

Об этом свидетельствует карта тревог.

Сирены раздаются в южных, восточных и частично центральных областях.

Командование Воздушных сил Украины предупреждает об угрозе применения баллистического вооружения.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", — говорится в сообщении ПС, опубликованном в 10:09.

Перед этим, по данным мониторинговых каналов, с российского аэродрома "Оленья" взлетело три Ту-22м3. Какая цель вылета – пока неизвестно.

Напомним, по данным западных СМИ, Иран отправил России сотни баллистических ракет. В ГУР отреагировали.

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