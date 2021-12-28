В большинстве областей Украины ожидается снег и мороз: прогноз погоды на среду, 29 декабря

В большинстве областей Украины ожидается снег и мороз: прогноз погоды на среду, 29 декабря

Завтра будет облачно.

В среду, 29 декабря, в большинстве областей Украины ожидается снег и мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в восточных, северо-восточных, ночью и в большинстве центральных, Киевской и Запорожской областях ожидается снег (ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем, гололед), на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-восточный и восточный с переходом в южных и восточных областях на юго-западный, 5-10 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 2-7° мороза, в Закарпатье и в юго-восточной части ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве 29 декабря ночью снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем около 5° мороза.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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