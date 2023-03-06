В большинстве областей Украины раздались отбои воздушной тревоги: власти предупреждают о повторении ситуации

Около трех ночи по Киеву 6 марта 2023 года в Украине в большинстве "покрасневших" областей прозвучали отбои воздушной тревоги.

"Красными" остались только Луганская, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская, Донецкая области и автономная республика Крым.

В то же время власти предупредили о возможном повторе инцидента.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

"Отбой воздушной тревоги! Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться к укрытию", — отметили, например, представители официальных властей в Киеве.

Так и произошло: в некоторых областях воздушная тревога была объявлена снова.

Напомним, что в ночь на 6 марта 2023 года во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.

А согласно сообщению в социальных сетях в Киевской области раздались взрывы.

Позже в небе Киевской области обнаружили воздушную цель. Людям посоветовали находиться в укрытиях.

К тому же в Запорожье раздались звуки взрывов.

А на Днепропетровщине очевидцы сообщают о звуках взрывов и вражеских дронах в области.

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