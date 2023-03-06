В большинстве областей Украины раздались отбои воздушной тревоги: власти предупреждают о повторении ситуации

Продолжается тревожная ночь на 6 марта.
Около трех ночи по Киеву 6 марта 2023 года в Украине в большинстве "покрасневших" областей прозвучали отбои воздушной тревоги.
"Красными" остались только Луганская, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская, Донецкая области и автономная республика Крым.
В то же время власти предупредили о возможном повторе инцидента.
"Отбой воздушной тревоги! Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться к укрытию", — отметили, например, представители официальных властей в Киеве.
Так и произошло: в некоторых областях воздушная тревога была объявлена снова.
Напомним, что в ночь на 6 марта 2023 года во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.
А согласно сообщению в социальных сетях в Киевской области раздались взрывы.
Позже в небе Киевской области обнаружили воздушную цель. Людям посоветовали находиться в укрытиях.
К тому же в Запорожье раздались звуки взрывов.
А на Днепропетровщине очевидцы сообщают о звуках взрывов и вражеских дронах в области.
Читайте также: