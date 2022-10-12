В большинстве областей возобновили техническую возможность поставки электричества — Зеленский

В некоторых городах и районах энергетики вынуждены применять графики стабилизационных отключений.

По состоянию на данный момент в большинстве областей полностью восстановлена техническая возможность поставки электричества.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 12 октября.

По его словам, в четырех регионах работы продолжаются, ремонты должны завершиться в ближайшее время.

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Энергетики в некоторых городах и районах вынуждены использовать графики стабилизационных отключений. Зеленский объяснил, что это нужно исключительно для сохранения нормальной работы всей энергосистемы в условиях, когда производство электричества уменьшилось.

"Я хочу еще раз поблагодарить всех наших людей, которые отнеслись к этой ситуации сознательно и вносят свой очень важный вклад в гарантирование нормальной работы энергосистемы Украины", – сказал глава государства.

Президент призвал украинцев и дальше продолжать распределять свое потребление электричества, чтобы в пиковые часы как можно меньше использовать технику, требующую значительного объема электричества.

Также он поблагодарил всех председателей областей, мэров городов и председателей громад, которые существенно сократили потребление электричества в коммунальной сфере.