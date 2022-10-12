В большинстве областей возобновили техническую возможность поставки электричества — Зеленский

В некоторых городах и районах энергетики вынуждены применять графики стабилизационных отключений.
По состоянию на данный момент в большинстве областей полностью восстановлена техническая возможность поставки электричества.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 12 октября.
По его словам, в четырех регионах работы продолжаются, ремонты должны завершиться в ближайшее время.
Энергетики в некоторых городах и районах вынуждены использовать графики стабилизационных отключений. Зеленский объяснил, что это нужно исключительно для сохранения нормальной работы всей энергосистемы в условиях, когда производство электричества уменьшилось.
"Я хочу еще раз поблагодарить всех наших людей, которые отнеслись к этой ситуации сознательно и вносят свой очень важный вклад в гарантирование нормальной работы энергосистемы Украины", – сказал глава государства.
Президент призвал украинцев и дальше продолжать распределять свое потребление электричества, чтобы в пиковые часы как можно меньше использовать технику, требующую значительного объема электричества.
Также он поблагодарил всех председателей областей, мэров городов и председателей громад, которые существенно сократили потребление электричества в коммунальной сфере.
Почему необходимо экономить электроэнергию
Напомним, после массированной ракетной атаки РФ 10 и 11 октября 2022 года, повлекшей повреждение критической инфраструктуры, в некоторых регионах начались перебои с электроэнергией.
Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что будет с энергосистемой в ближайшие дни. Галущенко подчеркнул, что восстановление поврежденных объектов уже происходит.
По его словам, россияне нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.
Министр объяснил, что экономия электроэнергии украинскими потребителями поможет избежать большого объема веерных отключений и стабилизировать всю энергосистему.
Из-за обстрелов энергетических объектов Украина приостанавливает поставки электроэнергии в страны Европы. Украина экспортировала электроэнергию в частности в Молдову и Польшу.
Из-за перерасходов электроэнергии в ряде областей Украины вводят веерные отключения — в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.