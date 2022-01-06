В большинстве регионов будет идти дождь, местами с мокрым снегом: прогноз погоды в Украине на 6 января

В большинстве регионов будет идти дождь, местами с мокрым снегом: прогноз погоды в Украине на 6 января

Днем на юге температура поднимется до 11-14° тепла.

В четверг, 6 января, в большинстве регионов Украины ожидается дождливая и плюсовая погода.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в западных, ночью и северных областях, днем и в большинстве центральных и восточных областей ожидается небольшой дождь и мокрый снег (на Закарпатье значительный дождь с переходом в снег), на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-5° тепла (ночью на западе страны местами 1-3° мороза, днем в южной части 6-11° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 14°). В Карпатах сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура ночью и днем от 2° мороза до 2° тепла.

В Киеве ночью 6 января будет идти небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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