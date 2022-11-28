В большинстве регионов будет идти снег: прогноз погоды в Украине на вторник, 29 ноября

Вторник, 29 ноября, в Украине будет преимущественно с осадками в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 29 ноября в большинстве северных, центральных, Хмельницкой и Одесской областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололед.

Ветер восточный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях и в Карпатском регионе 3-8° мороза, днем в южной части, на Закарпатье и в Крыму 4-9° тепла).

В Киеве 29 ноября будет идти небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололед. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

Как прогнозирует Наталья Диденко, снег во вторник будет выпадать неширокой полоской от Житомирщины, Киевщины через Кропивницкий, Хмельнитчину, затрагивая Черкасскую, Винницкую области до Одессской. Снег, мокрый снег, а в Одесской области — преимущественно дождь. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

В Киеве 29 ноября ожидается мокрый снег, гололед или "каша" на дорогах. Ветер с востока, порывистый. Из-за такого ветра воздух будет ощущаться холоднее, отмечает синоптик.

Диденко добавляет, что с 1 декабря в Украине похолодает, ночью будут доминировать "минусы", днем преимущественно ожидаются небольшие морозы. По предварительным прогнозам, усиление морозов предполагается с 7 декабря, особенно это касается северных областей.

Напомним, ранее синоптики предупредили о похолодании в Украине. Так, по прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, со 2 декабря в большинство регионов придут морозы — в дневные часы до -2-4° мороза и до -7-14° по ночам. В то же время осадки прекратятся и будет преобладать малооблачная и сухая погода.

Продержится такая погода в Украине ориентировочно до 10-12 декабря, а затем снова потеплеет и вернется "плюс".

Читайте также: