В большинстве регионов будет жарко: прогноз погоды в Украине на вторник, 27 июля

В большинстве регионов будет жарко: прогноз погоды в Украине на вторник, 27 июля

Дожди ожидаются только в западных и Житомирской областях.

Во вторник, 27 июля, в Украине будет жарко и сухо, комфортной температура днем будет только в Карпатах.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в западных, днем и в Житомирской областях переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западе страны на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°, днем 28-33°, в южной части до 35°, в Карпатах ночью 6-11°, днем 19-24°.

В Киев 27 июля будет сухо и жарко. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

Как сообщалось, в Украину снова возвращается жара. В течение недели жаркими обещают быть Юг и Восток Украины, а также Днепр с районами, свежее воздух будет в западных областях.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Погода в Украине: жару с дождями прогнозируют в большинстве регионов

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