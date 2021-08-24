В большинстве регионов пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на среду, 25 августа

В большинстве регионов пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на среду, 25 августа

Ночью будет прохладно — 10-16°.

В среду, 25 августа, в Украине ожидается преимущественно дождливая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в юго-западной части, центральных, ночью и в северных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 10-16°, на побережье морей 17-19°, днем 21-27°, на юге и востоке страны до 29°, в западных областях 15-20°.

В Киеве 25 августа ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

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