В большинстве регионов снова будут выключать свет: какими будут графики на 19 декабря

Ситуация в энергосистеме остается нестабильной

Россияне атаковали энергообъекты в нескольких областях Украины. Потребление электроэнергии показывает тенденцию к росту.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях. Везде, где это сейчас позволяет ситуация безопасности, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. На остальных объектах энергетики ожидают разрешения от военнослужащих», — говорится в сообщении.

В большинстве регионов Украины сегодня применяются меры по ограничению потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения.

Напомним, глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко говорил, что из-за массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру в ночь на 6 декабря украинские АЭС вынужденно снизили мощность генерации электроэнергии. По его словам, российские войска избивали по объектам перераспределения электроэнергии между украинскими регионами.