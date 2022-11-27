В большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики: Зеленский – об отключении света

На сегодня, 27 ноября, в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики отключения электричества.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

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"Я благодарю за это тысячи людей, которые во всем нашем государстве работали круглосуточно, чтобы вернуть свет, вернуть людям воду, вернуть нам с вами тепло и связь", – сказал он.

Также президент поблагодарил работников энергетические компании, коммунальные службы, ремонтные бригады, областные власти, руководителей помогавших местных громад, а также украинских предпринимателей, которые сейчас делают свои офисы, отделения, кафе и другие объекты новыми "Пунктами Несокрушимости".

"Все вместе и помогая друг другу мы пройдем и этот вызов войны – эту зиму, это попытка России использовать холод против людей", – подытожил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил о новых ракетных ударах РФ и заявил, что российские террористы не успокоятся.

Напомним, новые масштабные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры могут привести к блекауту, который продлится с 12 часов до 7 суток.

Гендиректор YASNO в свою очередь сообщил, что плановые графики отключения электроэнергии могут вернуться в ближайшее время.

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