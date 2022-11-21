В большинстве регионов Украины объявлен І уровень опасности: прогноз погоды на вторник, 22 ноября

Вторник, 22 ноября, в большинстве регионов Украины будет сухим. В то же время во многих областях из-за гололеда и тумана объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 22 ноября в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму ожидается дождь, температура ночью 4-9° тепла, днем 7-12°. На остальной территории без осадков, лишь ночью в северных и центральных областях мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица, температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем на в Одесской и Николаевской областях до 6° тепла.

В западных, северных и большинстве центральных областей на дорогах гололед, ночью в западных областях туман. Ветер в стране северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве ночью будет идти мокрый снег и дождь, иногда налипание мокрого снега, гололедица, днем без осадков. На дорогах гололед. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2° мороза.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин рассказал, какой в Украине будет зима и какие зимние месяцы принесут больше всего холода и морозов.

Другой народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что первый месяц зимы будет переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.

Читайте также: