В большинстве регионов Украины – воздушная тревога: в Сети предупреждают о запуске "Калибров"

В ночь на 17 мая во многих областях Украины снова прозвучала воздушная тревога.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Сирены прозвучали в большинстве областей, кроме западного региона. Также пока тихо в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Воздушная тревога в Украине на 23:11 вторника, 16 мая / Фото: Фото из социальных сетей

По информации мониторинговых групп, есть информация о запуске "Калибров" из акватории Черного моря.

По состоянию на 23:40, воздушная тревога распространилась дальше на Запад. Сирены включили в Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой областях

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и скрыться до укрытий. Также украинцев призывают ни в коем случае не публиковать в Сети фото и видео работы ПВО, ведь это играет на пользу врагу.

Напомним, что минувшей ночью многие блоггеры выложили в Интернет фото и видео полетов ракет на Киев и работы ПВО. В частности, известная блоггер и экс-жена "наркобарона" Инна Воронова. После шквала критики женщина извинилась.

Стало известно, что в Николаеве во время воздушной тревоги уже раздались взрывы. Более подробной информации пока нет. ТСН.ua продолжает следить за ситуацией.

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