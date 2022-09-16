В большинстве школ Украины оборудовали пригодные для обучения укрытия всего за два месяца: заявление правительства

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что на сегодняшний день 68% заведений среднего образования обеспечены укрытиями. По состоянию на 5 июля этот показатель составлял всего 11%.

По словам Шкарлета, на следующий год в бюджете уже запланирована субвенция в размере 1,5 млрд грн на обустройство специальных сооружений или укрытий в заведениях общего среднего образования.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что нужно безотлагательно строить или обустраивать укрытия по новым стандартам в тех школах, где их еще нет.

"Все школы должны быть оборудованы надежными укрытиями. Там, где укрытия внутри школы, и по данным ГСЧС, нуждаются в укреплении — укрепить. Где невозможно укрепить — построить рядом новые", — заявил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что необходимо разработать общую концепцию безопасности в образовательных учреждениях с четкими требованиями по укрытиям, чтобы там можно было обеспечить полноценное обучение.

"Нужно создать рабочую группу, результатом деятельности которой станут четкие параметры, необходимые изменения в проектной документации, выделение средств и реализация проекта", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в одной из школ Черновцов возобновили очную учебу, несмотря на то, что там живут люди, бежавшие от войны. Места для проживания организовали на первом этаже школы. Корреспондент ТСН Виктория Танасийчук рассказала, как организовали учебный процесс с параллельным существованием прибежища.

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