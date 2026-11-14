В большом городе полностью перекрыли дамбу через Днепр: что известно

Днепровская ГЭС в Запорожской области. / © УНИАН

Реклама

В субботу утром, 14 ноября, движение транспорта по плотине ДнепроГЭС в Запорожье полностью перекрыли в обоих направлениях.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Реклама

«Пока (по состоянию на 07:30 — Ред.) движение транспорта полностью перекрыто в обоих направлениях. Прошу учитывать ограничения при планировании поездок», — подчеркнул чиновник.

Реклама

Водителям рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами — через Арковый, Вантовый мост или мост имени Преображенского.

Заметим, что раньше проехать по плотине можно было только с правого берега на левый. Впрочем, движение переправой полностью прекращено.

Напомним, накануне, 13 ноября, армия России атаковала Запорожье. Утром оккупанты нанесли удар по частному сектору, а позже атаковали одно из предприятий и несколько многоэтажек. По данным местных властей, в областном центре погибли три человека, в том числе 17-летний подросток. Число пострадавших достигло почти 70 человек.

Новости партнеров

Новости партнеров