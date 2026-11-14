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- Украина
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В большом городе полностью перекрыли дамбу через Днепр: что известно
Власти Запорожья предупредили о перекрытии движения важной переправой в городе.
В субботу утром, 14 ноября, движение транспорта по плотине ДнепроГЭС в Запорожье полностью перекрыли в обоих направлениях.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
«Пока (по состоянию на 07:30 — Ред.) движение транспорта полностью перекрыто в обоих направлениях. Прошу учитывать ограничения при планировании поездок», — подчеркнул чиновник.
Водителям рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами — через Арковый, Вантовый мост или мост имени Преображенского.
Заметим, что раньше проехать по плотине можно было только с правого берега на левый. Впрочем, движение переправой полностью прекращено.
Напомним, накануне, 13 ноября, армия России атаковала Запорожье. Утром оккупанты нанесли удар по частному сектору, а позже атаковали одно из предприятий и несколько многоэтажек. По данным местных властей, в областном центре погибли три человека, в том числе 17-летний подросток. Число пострадавших достигло почти 70 человек.