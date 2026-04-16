В большом городе россияне ударили по густонаселенному району — детали
В результате атаки горит офисное здание. По предварительным данным местных властей, обошлось без жертв и пострадавших.
Сегодня, 16 апреля, россияне ударили беспилотником по Харькову.
О последствиях сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Зафиксирован удар вражеского беспилотника по Киевскому району города. Удар пришелся по густонаселенному району города — горит офисное здание. Информации о пострадавших пока нет», — отметил он.
Атака по Украине 16 апреля — последние новости
С утра 15 апреля до утра следующего дня российские войска запустили для атаки по Украине 703 воздушных целей. Это баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны.
По последним данным, погибшие есть в Киеве, Днепре и Одессе.
В частности, в столице разрушения фиксируют в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах.
В Минэнерго сообщили, что под атакой находилась энергоструктура. В ряде областей возникли проблемы со светом.