В большом городе россияне ударили по густонаселенному району — детали

В результате атаки горит офисное здание. По предварительным данным местных властей, обошлось без жертв и пострадавших.

Харьков – под потсионными атаками

Сегодня, 16 апреля, россияне ударили беспилотником по Харькову.

О последствиях сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Зафиксирован удар вражеского беспилотника по Киевскому району города. Удар пришелся по густонаселенному району города — горит офисное здание. Информации о пострадавших пока нет», — отметил он.

Атака по Украине 16 апреля — последние новости

С утра 15 апреля до утра следующего дня российские войска запустили для атаки по Украине 703 воздушных целей. Это баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны.

По последним данным, погибшие есть в Киеве, Днепре и Одессе.

В частности, в столице разрушения фиксируют в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах.

В Минэнерго сообщили, что под атакой находилась энергоструктура. В ряде областей возникли проблемы со светом.

