Украина
6559
1 мин

В областном центре дрон попал в ТРЦ — первые детали

В Сумах вражеский беспилотник попал в ТРЦ — есть пострадавшие.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дроны терроризируют украинцев / © Getty Images

Сегодня, 3 апреля, в Сумах вражеский беспилотник попал в ТРЦ.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

«С самого утра враг атакует и областной центр. Один из беспилотников попал в ТРЦ в центре Сум. Предварительно пострадали два человека. Они госпитализированы», — отметил он.

Продолжается обследование территории. Все последствия уточняются.

Война в Украине — Россия атакует мирные города

Сегодня, 3 апреля, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Шосткинской громаде в Сумской области. В Шостке, по данным местных властей, погибла 59-летняя женщина.

В Харькове террор продолжался до самого утра.

В Херсоне рано утром вражеский дрон атаковал маршрутку с людьми. По данным ОВА, водитель в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Также есть пострадавшие пассажиры, они доставлены в медицинские учреждения.

