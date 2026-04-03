В областном центре дрон попал в ТРЦ — первые детали
В Сумах вражеский беспилотник попал в ТРЦ — есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.
«С самого утра враг атакует и областной центр. Один из беспилотников попал в ТРЦ в центре Сум. Предварительно пострадали два человека. Они госпитализированы», — отметил он.
Продолжается обследование территории. Все последствия уточняются.
Война в Украине — Россия атакует мирные города
Сегодня, 3 апреля, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Шосткинской громаде в Сумской области. В Шостке, по данным местных властей, погибла 59-летняя женщина.
В Харькове террор продолжался до самого утра.
В Херсоне рано утром вражеский дрон атаковал маршрутку с людьми. По данным ОВА, водитель в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Также есть пострадавшие пассажиры, они доставлены в медицинские учреждения.