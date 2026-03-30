В большом областном центре исчез свет — что произошло

В Херсоне нет света / © Associated Press

Реклама

В Херсоне временно обесточена часть Центрального района.

Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.

Специалисты выясняют причины, чтобы устранить их как можно оперативнее.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате российских обстрелов погибла женщина, еще один мужчина травмировался из-за подрыва на мини.

Напомним, из-за массированной атаки российских дронов в Тернопольской области повреждена критическая инфраструктура. В области возникли проблемы со светом.