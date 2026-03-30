- Дата публикации
-
- Категория
Украина
- Количество просмотров
- 402
- Время на прочтение
- 1 мин
В большом областном центре исчез свет — что произошло
В Херсоне отсутствует электроэнергия, специалисты уже начали работать на местах.
В Херсоне временно обесточена часть Центрального района.
Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.
Специалисты выясняют причины, чтобы устранить их как можно оперативнее.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате российских обстрелов погибла женщина, еще один мужчина травмировался из-за подрыва на мини.
Напомним, из-за массированной атаки российских дронов в Тернопольской области повреждена критическая инфраструктура. В области возникли проблемы со светом.