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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В большом областном центре могут перекрывать мосты во время тревоги: что известно

Из-за угрозы вражеских ударов в Запорожье могут временно ограничивать движение по мостам и плотине ДнепроГЭС.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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В Запорожье будут перекрывать мосты из-за угрозы ударов

В Запорожье будут перекрывать мосты из-за угрозы ударов / © ravid.ru

В Запорожье по соображениям безопасности могут временно перекрывать движение по мостам и плотине ДнепроГЭС.

Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Михаил Семикин и патрульная полиция области.

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По словам Михаила Семикина, такие меры предпринимаются исключительно ради сохранения жизни и здоровья граждан.

«Понимаю, что такие ограничения создают неудобства водителям и пассажирам. Но самое важное для нас — безопасность людей», — подчеркнул Семикин, призвав водителей относиться к ситуации с пониманием.

Правоохранители призывают водителей предварительно проверять свои маршруты, учитывать возможные задержки на дорогах и ни в коем случае не создавать скоплений транспорта непосредственно вблизи переправ или мостов.

«В случае перекрытия движения выбирайте альтернативные маршруты и четко следуйте требованиям полицейских на местах», — напоминают в патрульной полиции.

Особенно жесткие правила действуют при сигнале воздушной тревоги. Полицейские настаивают: оставаться в автомобиле на мостах или у дамбы крайне опасно.

«Во время сигнала "Воздушная тревога" необходимо оставить транспортное средство в безопасном месте и пройти до ближайшего укрытия», — предостерегают правоохранители.

Напомним, 13 ноября российские войска атаковали Запорожье. Под ударом оказались частный сектор, промышленный объект и жилые многоэтажки. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, еще 50 человек пострадали, среди них — восемь детей.

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