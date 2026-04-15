Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

В большом областном центре посреди дня раздаются взрывы

Для областного центра была угроза российских беспилотников.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв. / © Associated Press

В среду, 15 апреля, в Днепре снова произошли взрывы. В областном центре с 10:54 раздаются сирены. Существует угроза российских дронов.

«В Днепре слышны взрывы», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Взрывы в Днепре подтвердил глава ОВА Александр Ганжа. По его словам, в небе работают силы противовоздушной обороны.

«Взрывы, которые слышали жители некоторых районов Днепра — работа нашей ПВО. Угроза продолжается», — подчеркнул он.

Днем 14 апреля армия РФ нанесла кровавый удар баллистикой по Днепру. Российская армия атаковала объект инфраструктуры. В результате «прилета» погибли и получили травмы люди, находившиеся на улице и в собственных автомобилях. Вражеская ракета убила пять человек. Около 30 человек получили травмы.

В ночь на 15 апреля Россия снова ударила по Днепру. В городе загорелось административное здание. Также изуродована 9-этажная новостройка. В результате атаки пострадала 29-летняя женщина.

