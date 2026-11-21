Взрыв. / © Associated Press

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Утром 21 ноября в Виннице произошли мощные взрывы. Российская армия атаковала объект энергетики в областном центре.

Что известно о утренней атаке в Винницу — читайте на ТСН.ua.

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В Винницком районе с 09:08 до 09:28 была объявлена воздушная тревога желтого уровня. Воздушные силы сообщали о реактивном БПЛА курсе на областной центр. Около 09:25 раздались взрывы.

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«Во время воздушной тревоги в Виннице был слышен взрыв. Есть информация о задымлении в восточной части города», — сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Атака на Винницу — что известно

Руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная сообщила об атаке на город. Россияне ударили по объекту энергетической инфраструктуры.

«В городе есть отключение электроэнергии. Бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения», — подчеркнула она.

Мэр Сергей Моргунов добавил, что взрывная волна повредила детсад. Кроме того, по его словам, комиссии обследуют жилые дома.

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Из-за отсутствия напряжения в электросети в Виннице временно ограничено движение троллейбусов в районе железнодорожного вокзала. Пока они курсируют в объезд. Для перевозки пассажиров по маршруту «Железнодорожный вокзал — Винниччина-Авто» привлекли автобусный транспорт и троллейбус с автономным ходом.

Напомним, ночью россияне атаковали Винницкую область. Повреждены гражданское предприятие, здание станции технического обслуживания, семь автомобилей — четыре легковых и три грузовых. В расположенных рядом частных домах выбиты окна и повреждены кровли.

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