В большом областном центре раздались взрывы: РФ атакует дронами «Молнией»

Атака на Харьков / © tsn.ua

Реклама

Утром 5 июля в Харькове раздались взрывы. Россия атаковала областной центр ударным дроном «Молния». Под ударом оказалась автозаправочная станция (АЗС).

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Взрыв раздался в 7:22. Вражеский дрон атаковал объект топливной инфраструктуры в одном из районов Харькова — Индустриальном.

Реклама

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов добавил, что в результате обстрела 60-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. Ей была оказана медицинская помощь на месте.

Перед взрывом мониторинговые каналы сообщали о российском дроне в направлении Харькова, а через несколько минут власти проинформировали об атаке.

По состоянию на 8 утра в Харькове и области продолжается воздушная тревога. В областном центре ее объявили в 03:19, которая длится почти 5 часов. Есть угроза удара беспилотниками оккупационной армии.

Атака РФ по Украине — последние новости:

В ночь на 5 июля Россия атаковала Днепр. После взрывов над городом поднялось сильное задымление. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что кафиры атаковали предприятие.

Реклама

Также под атакой врага ночью было Запорожье. Россияне ударили по жилому дому.

Новости партнеров