ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
6815
Время на прочтение
2 мин

Утром армия РФ атаковала крупный областной центр: погибли люди (фото)

Военные предупреждали о российских БПЛА для Запорожья.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Российский беспилотник разрушил частное здание в Запорожье.

Российский беспилотник разрушил частное здание в Запорожье.

Дополнено новыми материалами

В субботу, 21 марта, в Запорожье раздались взрывы. Россияне атаковали жилую застройку. Погибли люди.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федеоров.

«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — подчеркнул чиновник.

Последствия атаки в Запорожье

Впоследствии чиновник добавил, что с утра российская армия атаковала Запорожье. Дрон разрушил частный жилой дом. По данным Федорова, есть жертвы.

Во время атаки погибли два человека. Кроме того, 11-летняя и 15-летняя девушки получили травмы.

«По предварительной информации, погибли два человека — мужчина и женщина», — проинформировал руководитель ОВА.

Что известно об атаке

В областном центре от 07:01 раздались сирены. После оглашения тревоги Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных беспилотников в Запорожской области.

Телеграмм-канал «Труха Запорожья» сообщил, что к небу поднялись клубы дыма: «Дымение в небе после взрыва».

Дым после взрывов в Запорожье. Фото: Труха Запорожья.

Напомним, накануне посреди дня россияне массированно атаковали Запорожье. Под прицелом оказались жилые кварталы областного центра. В одном районе города дрон влетел в крышу частного двухэтажного дома. В другом районе — беспилотник разрушил помещение, где была ранена женщина.

Дата публикации
Количество просмотров
6815
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie