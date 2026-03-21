Утром армия РФ атаковала крупный областной центр: погибли люди (фото)
Военные предупреждали о российских БПЛА для Запорожья.
В субботу, 21 марта, в Запорожье раздались взрывы. Россияне атаковали жилую застройку. Погибли люди.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федеоров.
«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — подчеркнул чиновник.
Впоследствии чиновник добавил, что с утра российская армия атаковала Запорожье. Дрон разрушил частный жилой дом. По данным Федорова, есть жертвы.
Во время атаки погибли два человека. Кроме того, 11-летняя и 15-летняя девушки получили травмы.
«По предварительной информации, погибли два человека — мужчина и женщина», — проинформировал руководитель ОВА.
Что известно об атаке
В областном центре от 07:01 раздались сирены. После оглашения тревоги Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных беспилотников в Запорожской области.
Телеграмм-канал «Труха Запорожья» сообщил, что к небу поднялись клубы дыма: «Дымение в небе после взрыва».
Напомним, накануне посреди дня россияне массированно атаковали Запорожье. Под прицелом оказались жилые кварталы областного центра. В одном районе города дрон влетел в крышу частного двухэтажного дома. В другом районе — беспилотник разрушил помещение, где была ранена женщина.