В бомбежках Мариуполя погибли 10 гражданских греческого происхождения

В результате нанесенных 26 февраля российскими войсками авиаударов вблизи Мариуполя Донецкой области погибли 10 мирных жителей греческого происхождения.

Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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"10 невинных мирных жителей греческого происхождения погибли сегодня в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя. Прекратите бомбардировку сейчас!" – говорится в сообщении.