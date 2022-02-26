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В бомбежках Мариуполя погибли 10 гражданских греческого происхождения

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В результате нанесенных 26 февраля российскими войсками авиаударов вблизи Мариуполя Донецкой области погибли 10 мирных жителей греческого происхождения.

Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"10 невинных мирных жителей греческого происхождения погибли сегодня в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя. Прекратите бомбардировку сейчас!" – говорится в сообщении.

Отметим:

Россия наносит удары по гражданскому населению

Напомним:

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