В бомбоубежища Николаева свозят старые стулья и столы (фото)

В хранилища привезут 600 стульев и около 200 столов.

В Николаеве в хранилища перевозят стулья и столы, которые раньше использовались в школах города.

Распоряжение использовать для обустройства хранилищ школьную мебель, которая была в употреблении, предоставил городской голова Александр Сенкевич, сообщает сайт городского совета города.

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“Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя проинформировал, что в городе насчитывается 72 защитных сооружения, размещенных в домах коммунальной формы собственности. Для обеспечения необходимым имуществом туда привезут 600 стульев и около 200 столов”, — говорится в сообщении.

Николаевский городской совет

В Николаеве расположены 222 хранилища и более 450 подвальных помещений жилых домов, которые можно использовать как временное укрытие в случае чрезвычайной ситуации. 93 из 222 защитных сооружений находятся в коммунальной собственности города, остальные либо в частной, либо в государственной собственности. В целом и в защитных сооружениях, и во временных укрытиях сможет разместиться более 70% населения Николаева.

В каком состоянии в украинских городах находятся бомбоубежища

Напомним, на фоне тревожных новостей с границ в украинских городах начали проверять готовность укрытий для населения, которых только в столице насчитывают более четырех тысяч. В Киеве и других городах-миллионниках их даже построили в специальную интерактивную карту.

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