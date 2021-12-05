В "Борисполе" массово выявляют "липовые" COVID-сертификаты: какое наказание предусмотрено

И за подделку, и за использование "липового" COVID-сертификата предусмотрено наказание.

Украинские пограничники всего за два последних дня в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили 19 COVID-сертификатов с признаками подделки.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В период с 2 по 4 декабря на территории аэропорта 19 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки", — говорится в сообщении.

В Минздраве объяснили, как получить прививку, если уже купили "липовый" COVID-сертификат

По этим фактам полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №6084, усиливающий ответственность за подделку COVID-сертификатов. За подделку прививки с внесением данных в реестр врачам может грозить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ; за использование поддельного сертификата – два года за решеткой.

Как сообщалось, в октябре в Украине впервые наказали врача за подделку COVID-сертификатов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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