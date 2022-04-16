В Бородянке установили модульные домики для волонтеров и спасателей, разбирающих завалы

Конструкции привезли из Закарпатья.

В Бородянке Киевской области, сильно пострадавшей от российских оккупантов, установили первые модульные дома.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В модульных домиках будут проживать сотрудники ГСЧС и волонтеров, которые разбирают завалы после изгнания из города войск страны-агрессора. Также в поселке установили точку питания.

По словам Ермака, 18 таких конструкций было передано из Закарпатской области. Их предоставил региону бывший губернатор американского штата Нью-Йорк Джорджем Патаки во время его визита. Впрочем, по просьбе Офиса президента 15 домов оказались в Киевской области.

Как сообщалось, в Украину прибыли профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши. Иностранные специалисты будут оказывать помощь своим украинским коллегам, ликвидирующим последствия "русского мира" в деоккупированных украинских городах и поселках. В частности, уже в Бородянке они приступили к работе.

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