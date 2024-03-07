В боях под Роботино ликвидирован один из двойников Пригожина: что известно

Информацию о его гибели подтвердила и его родственница.

Россиянин Руслан Юнусов, еще несколько лет назад в документах ставший Евгением Пригожином, в конце января погиб на войне в Украине под Роботином.

Об этом пишет российское издание "Агентство.Новости".

Издание пишет, что данные Юнусова-Пригожина оказались в списке убитых десантников из псковской 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ в окрестностях села Роботино.

Впоследствии информацию о его гибели подтвердила и его родственница.

Информацию о его гибели подтвердила и родственница.

Юнусов был одним из трех двойников главы "ПВК Вагнер", а имя решил сменить в мае 2018 года.

2021, когда настоящий Пригожин уже находился под санкциями, СМИ сообщали о визитах в Европу его "двойников".

Напомним, в оккупированном Бердянске в Запорожье раздался взрыв 6 марта, после которого российские захватчики заявили о подрыве организаторов фейковых выборов.

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