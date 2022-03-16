В боях с оккупантами погибла военный медик из Марганца, мать 12 детей

В боях с оккупантами погибла военный медик из Марганца, мать 12 детей

Украинка была удостоена награды матери-героини за то, что родила шести детей и столько же взяла на воспитание из детского дома.

В боях с ВС РФ погибла мать 12 детей, военный медик Ольга Семидьянова.

Об этом сообщают "Факты".

Военный медик из Марганца Ольга Семидьянова погибла в бою 3 марта на рубеже Донецкой и Запорожской областей. У нее осталось 12 детей.

Украинка была удостоена награды матери-героини за то, что родила шестерых детей и столько же взяла на воспитание из детского дома.

Как рассказывает дочь Семидьяновой Юлия Волкова, во время боя силы ВСУ отступали и комбат дал команду отправить всех женщин подальше с передовой, однако Ольга захотела остаться со своими собратьями и до последнего продолжала спасать украинских бойцов.

Медик получила огнестрельное ранение в живот, потеряла много крови.

"Наша мама достойна того, чтобы ее помнили, чтобы о ней слагали песни. За множество дел, которые она сделала, за пролившие слезы, за подаренные ею улыбки", — сказала Волкова.

Ольгу Семидьянову пока не похоронили.

Напомним, что в воздушном бою погиб один из лучших лётчиков-истребителей в мире, украинский полковник Александр Оксанченко. Оксанченко играл сложную и важную роль, отвлекал на себя вражескую авиацию. Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно полковника Оксанченко званием Героя Украины.