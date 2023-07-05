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В боях в Луганской области погиб пограничник из Хмельницкой области

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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639
Время на прочтение
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В боях в Луганской области погиб пограничник из Хмельницкой области

Андрей Рокоман погиб 2 июля в Луганской области.

У погибшего остались жена и маленькая дочь.

В Луганской области в результате вражеских обстрелов погиб пограничник из Хмельницкой области Андрей Рокоман. Ему было 28 лет.

О гибели военного сообщают в Староостропольской ОТГ.

"Староостропольская громада снова склоняет голову в трауре. Из самого ожесточенного участка фронта поступило печальное известие о еще одной непоправимой потере. В бою в результате вражеских обстрелов погиб наш земляк Рокоман Андрей Васильевич, 1995 года рождения", — говорится в сообщении.

Андрей Рокоман уничтожал врага в составе одного из подразделений 9 пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов. Защитник погиб 2 июля в Луганской области. Получил ранения, несовместимые с жизнью.

Накануне, 4 июля, тело погибшего военнослужащего живым коридором было встречено в Вишнополе Староконстантиновского района, где он родился и вырос. Похоронят защитника в родном селе 5 июля.

У погибшего пограничника осталась жена и маленькая дочь.

Напомним, на Волыни две родные сестры за месяц потеряли на войне своих мужчин. 26-летний Матвей Оверчук и 37-летний Владимир Коваленко погибли в июне и июле 2022 года на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
639
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