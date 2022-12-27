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В боях за Украину погибли два родных брата из Черкасской области

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В боях за Украину погибли два родных брата из Черкасской области

Виктору было 24 года, Константину – 26 лет.

На войне с российскими оккупантами погибли два родных брата из города Христиновка Черкасской области — Виктор и Константин Кравченко.

Об этом сообщает Христиновский городской совет.

Воины служили в самоходной артиллерийской батарее отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

"Старшие солдаты Виктор и Константин Кравченко погибли 23 декабря во время артиллерийского обстрела в Херсонской области", — сообщила пресс-секретарь Территориального центра комплектования в Черкасской области Алина Кривошея в комментарии "Суспильному".

Виктору было 24 года, Константину – 26 лет. Прощание с погибшими героями состоится в среду, 28 декабря, в их родном городе.

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб журналист-расследователь, болельщик "Динамо" Олег Рыбальченко.

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Дата публикации
Просмотры
1508
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