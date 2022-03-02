В бою под Харьковом погиб 19-летний украинский биатлонист Евгений Малышев

Он проходил службу по контракту.

В бою под Харьковом погиб 19-летний биатлонист Евгений Малышев.

Об этом сообщает группа "Биатлон будущего" в Facebook.

"Два года назад биатлонист покинул тренировку с национальной сборной командой среди юниоров

Он проходил службу по контракту.

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Светлая память, герои не умирают!", — говорится в сообщении.

Евгений Малышев защищал Харьков.