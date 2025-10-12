В бою с оккупантами погиб знаменитый украинский богатырь

На войне погиб известный спортсмен

Реклама

В бою с российскими оккупантами погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины Павел Ищенко.

Об этом сообщили в сообществе «Богатырские игры»

«Большая трагедия в богатырском сообществе… Во время выполнения боевого задания, в бою с оккупантами погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины, защитник Украины Павел Ищенко», — говорится в сообщении.

Реклама

33-летний спортсмен родился в Гостомеле Киевской области.

До того, как стать стронгменом, Павел Ищенко был чемпионом мира и Европы, многократным чемпионом Украины по пауэрлифтингу.

Соревновательную карьеру знаменитый богатырь совмещал с тренерской деятельностью, сообщает Sport.ua

Сильнейшим в Украине в богатырском многоборье спортсмен стал во время полномасштабной войны — в 2022, 2023, 2024, 2025 годах.

Реклама

Напомним, недавно на фронте погиб украинский юморист и участник команды КВН «С потолка» Артем Стовпяцкий.