В бою с оккупантами погиб знаменитый украинский богатырь
Павел Ищенко четыре года подряд был чемпионом Украины по богатырскому многоборью.
В бою с российскими оккупантами погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины Павел Ищенко.
Об этом сообщили в сообществе «Богатырские игры»
«Большая трагедия в богатырском сообществе… Во время выполнения боевого задания, в бою с оккупантами погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины, защитник Украины Павел Ищенко», — говорится в сообщении.
33-летний спортсмен родился в Гостомеле Киевской области.
До того, как стать стронгменом, Павел Ищенко был чемпионом мира и Европы, многократным чемпионом Украины по пауэрлифтингу.
Соревновательную карьеру знаменитый богатырь совмещал с тренерской деятельностью, сообщает Sport.ua
Сильнейшим в Украине в богатырском многоборье спортсмен стал во время полномасштабной войны — в 2022, 2023, 2024, 2025 годах.
Напомним, недавно на фронте погиб украинский юморист и участник команды КВН «С потолка» Артем Стовпяцкий.