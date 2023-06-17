В Братиславе высадили деревья дружбы между Украиной и Словакией (фото)

Украинское посольство в Словакии высадило деревья в сердце Братиславы, в парке близ Площади Свободы вместе с благотворительной организацией All4Ukraine.

Таким образом, Украина выразила свою благодарность стране и ее народу за поддержку в трудные времена, рассказал посол Украины в Словакии Мирослав Кастран.

Он выразил благодарность старости Старого города Братиславы Матею Вагачу и его коллегам за возможность и помощь в проведении акции.

"Для Посольства эти деревья являются также символом надежды и партнерства. Война в Украине непременно закончится, а деревья останутся, будут расти и в течение многих лет будут напоминать о протянутой руке помощи и больших сердцах наших словацких друзей", — отметил Кастран.

Староста исторического района Братиславы Матей Вагач заявил, что взорванные деревья будут символизировать дружбу между Старым городом и Украиной. Он отметил, что деревья символизируют жизнь и терпение.

"Обо всем нам будет напоминать дерево дружбы, которое мы сегодня вместе посадили. Переплетенные корни наших народов укрепились после жестокого вторжения в Украину со стороны России, и сегодня мы, как никогда, знаем, что должны помогать друг другу", — сказал Вагач.

"Каждый день в Украине обстреливают города и села, объекты критической инфраструктуры, гибнут не только военные, но и мирное население. Дети перестают верить в будущее, когда теряют родителей, дом, а многие теряют все, что имеет. Однако кроме, кроме. боли и страданий, которые принес этот конфликт, мы также наблюдаем надежду. Мы видим столько человечности, солидарности и взаимовыручки, что дает нам силы и смысл идти дальше. Вытерпеть каждую непогоду, чтобы снова расцвести", — добавил он.

В Братиславе высадили деревья дружбы между Словакией и Украиной

В Братиславе высадили деревья дружбы между Словакией и Украиной

Напомним, ранее сообщалось, что президент Словакии Зузана Чапутова выразила обеспокоенность тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция Братиславы может стать похожей на позицию Венгрии.

Кроме того, мы ранее информировали, что согласно опросу граждан в восьми государствах Центральной и Восточной Европы, в Словакии только 40% верят в нападение РФ на Украину.

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