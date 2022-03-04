В Бровары поступила гуманитарная помощь из Хорватии, Польши и Эстонии (фото)

В Бровары поступила гуманитарная помощь из Хорватии, Польши и Эстонии (фото)

Также присоединились Германия и Швейцария.

В город Бровары Киевской области поступила гуманитарная помощь из Хорватии, Польши и Эстонии.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"Украина, и Бровары в частности, не остаются в одиночестве в беде. Нашему городу оказали гуманитарную помощь из города Задар (Хорватия), Красника (Польша), Гродненская община (Польша) совместно с немецким городом Лан-Дилль, Силламяе (Эстония), присоединилась Швейцария", – сказал он.