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В Бровары поступила гуманитарная помощь из Хорватии, Польши и Эстонии (фото)

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В Бровары поступила гуманитарная помощь из Хорватии, Польши и Эстонии (фото)

Игорь Сапожко/Facebook

Также присоединились Германия и Швейцария.

В город Бровары Киевской области поступила гуманитарная помощь из Хорватии, Польши и Эстонии.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"Украина, и Бровары в частности, не остаются в одиночестве в беде. Нашему городу оказали гуманитарную помощь из города Задар (Хорватия), Красника (Польша), Гродненская община (Польша) совместно с немецким городом Лан-Дилль, Силламяе (Эстония), присоединилась Швейцария", – сказал он.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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