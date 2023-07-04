В Британии оценили вероятность продления "зернового соглашения" — прогноз неутешительный

Срок действия, заключенного между Украиной и Россией, при посредничестве Турции и ООН, " зернового соглашения" истекает 18 июля 2023 года. Пока маловероятно, что она будет удлинена.

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

"Я не уверена в его продлении. Я не знаю, как это учитывается в расчетах России, но я знаю, что ООН делает все возможное, и мы сделаем все, что в наших силах", — сказала она.

Великобритания, ныне председательствующая в Совбезе ООН, выступает за включение в орган Индии, Бразилии, Германии, Японии и африканских стран.

"Мы будем использовать наше председательство, чтобы узнать правду о военных преступлениях России, и еще раз призвать Россию прекратить войну", — сказала она, добавив, что будет проведена еще одна встреча по Украине.

Зерновое соглашение было продлено еще на 60 дней 17 мая 2023 года.

Напомним, в МИД Украины считают, что в июле Россия покинет "зерновой коридор" – там назвали два основных фактора.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский рассказал, что правительство уже создало специальный страховой фонд в размере около $547 млн для компаний, чьи суда будут заходить в украинские порты Черного моря по новому соглашению на случай выхода России из зернового соглашения.

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