В британской разведке оценили последствия масштабной кибератаки на "Киевстар"

От атаки пострадали украинские правительственные ресурсы и экстренные службы, а ее последствия продолжались не менее 48 часов.

Кибератака на "Киевстар", вероятно, была одной из крупнейших подрывных кибератак на украинские сети с начала полномасштабной войны.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

"12 декабря крупнейший оператор мобильной связи в Украине, "Киевстар", испытал кибератаки. Эффект от выходки хакеров длился, по меньшей мере, двое суток, повлияв на мобильные услуги и услуги передачи данных компании. В частности, кибератака оставила пользователей мобильного оператора сигнала и возможности пользоваться Интернетом. В то же время компания уверяет в том, что никакие личные данные во время атаки не были сломаны", — отметили разведчики.

Также кибератака нарушила работу сирен воздушной тревоги и некоторых банков, банкоматов, а также терминалов торговых точек.

"Поскольку государственные ресурсы и экстренные службы Украины пострадали, этот инцидент, по всей вероятности, является одной из самых масштабных подрывных кибератак на украинские сети с начала полномасштабного", — добавили разведчики.

Хакерская атака на "Киевстар" – что известно

Утром, 12 декабря, абоненты "Киевстара" пожаловались на сбой связи, впоследствии в компании заявили о мощной хакерской атаке.

В компании заверили, что персональные данные абонентов не скомпрометированы.

13 декабря хакерская группа "Солнцепек" из России взяла на себя ответственность за атаку на ИТ-инфраструктуру "Киевстара". Киберпреступники объяснили мотивы тем, что компания обеспечивает связь ВСУ.

15 декабря специалисты компании возобновили доступ к мобильному Интернету на всей подконтрольной Украине территории. Услуга работает по всем стандартам связи, в частности 4G.

В компании "Киевстар" пообещали компенсацию для абонентов мобильного оператора из-за масштабной кибератаки.

Читайте также: