В Броварах аренда земли в цену золота — процентную подняли в 4 раза — Ирина Суслова

И все они возмущены таким подорожанием земли, это может иметь негативные последствия для локального бизнеса: как малого, так и среднего.

В городе Бровары Киевской кулуарно "приняли" решение о повышении процентной ставки на аренду земли до 12%, а для медучреждений — 7%.

Инициаторами повышения стали мэр Броваров Игорь Сапожко и секретарь Броварского горсовета Сергей Бугуцким. Сегодня во время сессии Броварского горсовета депутаты проголосовать за это решение. 20 голосов — за, и это несмотря на аргументы и сопротивление оппозиционных депутатов, общества и предпринимателей. Ведь средняя ставка по Украине в три-четыре раза ниже, а в самих Броварах еще год назад она составляла 1-3% от оценочной стоимости участка.

Об этом рассказывает лидер Женского движения "За будущее" Ирина Суслова на странице в Facebook, которая приехала в город на встречу с активистками Женского движения Броваров, а попала на сессию горсовета.

По словам Ирины Сусловой, среди представительниц Женского движения есть десятки женщин-предпринимателей, в том числе из Броваров. И все они возмущены таким подорожанием земли, это может иметь негативные последствия для локального бизнеса: как малого, так и среднего.

"Даже крупные заводы, которые арендуют гектара, являются самыми крупными налогов в регионе и обеспечивают тысячи рабочих мест — могут не справиться с таким финансовой нагрузкой. А это значит — массовые увольнения, уменьшение зарплат, подорожание продукции и в худшем случае закрытия. Сегодня органам местного самоуправления также сложно — и я это понимаю. Многие бизнеса закрылось, количество самозанятых лиц уменьшилась, суммы налогов и сборов — упали. А заодно расходы из бюджета нужно как-то обеспечивать, чтобы финансировать медицину, образование, науку. Ресурс на это нужно откуда-то брать. Однако нормальная местная власть в таких случаях сначала проводит диалог с предпринимателями и ищет компромиссные решения. Ведь именно от бизнеса зависит, сколько налогов поступит в бюджет. Именно из средств работодателей и тех, кто работает на предприятиях, финансируется основана расходная часть города ", — отметила лидер Женского движения Ирина Суслова.

Она отмечает, что принятие решения власти Броваров аргументировала законопроектом, который зарегистрировали в парламенте меньше месяца назад и даже не имеет выводов научно-экспертного и юридического управлений аппарата ВРУ.

"О чем тут говорить дальше. Местные власти переизбрали менее года назад, а уже сегодня они издеваются над бизнеса и нарушают предвыборные обещания. С 1-3% до 12% — это очень радикально. И Бровары пока единственная община в Украине, рассматривает возможность внедрения такой ставки. Это нонсенс и пример того, как одним решением можно испортить репутацию и уничтожить доверие общества ", — возмущается Ирина Суслова.

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