В Броварах, где разбилось руководство МВД, отслужили панихиду по погибшим (фото)

На месте авиатрощи руководства МВД в Броварах в годовщину трагедии отслужили панихиду за всеми погибшими.

В Броварах, где 18 января 2023 года разбился вертолет с руководством Министерства внутренних дел, собрались местные. Они чтят память всех жертв крушения.

Об этом рассказывает "Эспрессо".

Люди несут к месту аварии цветы и детские игрушки, а священнослужители правят панихиду.

Панихида в Броварах / Фото: Эспрессо TV

Напомним, авиакатастрофа произошла ровно год назад. Вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который летел в одну из горячих точек, упал в районе детсада "Джерельце" и жилой многоэтажки. В результате вспыхнул пожар.

На борту вертолета находились 10 человек: руководство Министерства внутренних дел Украины, в том числе глава ведомства Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

В результате авиатрощи погибли 14 человек — экипаж и все пассажиры вертолета, а также ребенок и взрослые гражданские, которые тогда пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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