В Броварах городской совет приостановил деятельность УПЦ МП на территории громады

Броварской городской совет приостановил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории громады.
Соответствующее решение было принято 6 мая на сессии горсовета.
Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.
"Только-что решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской Православной Церкви (московского патриархата) на территории громады. Это означает, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных громад УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будет проведение шествий, собраний, митингов и всех других массовых мероприятий", — написал он 6 мая.
Сапожко отметил, что запрет будет действовать весь период военного положения.
Мэр также проинформировал, что депутаты городского совета поддержали дерусификацию в Броварах – поддержали решение о переименовании улиц и переулков города. Изменения касаются 34 наименований.
Как свидетельствуют данные проведенного в начале апреля исследования социологической группы "Рейтинг", 51% украинцев считают, что государство должно запретить деятельность УПЦ МП на территории Украины. Запрет поддерживают две трети опрошенных жителей запада и только 29% – востока.
Читайте также:
- В Житомирской области священник церкви МП призвал поддержать оккупантов, которые "освобождают от нацистов"
- Активисты "дожали": на Прикарпатье закрывают церковь Московского патриархата
- В Хмельницкой области церкви постепенно выходят из состава УПЦ Московского патриархата