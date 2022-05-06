Христиане празднуют 7 ноября День мучеников Маркияна и Мартирия / pixabay.com

В Броварах городской совет приостановил деятельность УПЦ МП на территории громады

В Броварах городской совет приостановил деятельность УПЦ МП на территории громады

Броварской городской совет приостановил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории громады.

Соответствующее решение было принято 6 мая на сессии горсовета.

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"Только-что решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской Православной Церкви (московского патриархата) на территории громады. Это означает, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных громад УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будет проведение шествий, собраний, митингов и всех других массовых мероприятий", — написал он 6 мая.

Сапожко отметил, что запрет будет действовать весь период военного положения.

Мэр также проинформировал, что депутаты городского совета поддержали дерусификацию в Броварах – поддержали решение о переименовании улиц и переулков города. Изменения касаются 34 наименований.

Как свидетельствуют данные проведенного в начале апреля исследования социологической группы "Рейтинг", 51% украинцев считают, что государство должно запретить деятельность УПЦ МП на территории Украины. Запрет поддерживают две трети опрошенных жителей запада и только 29% – востока.

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