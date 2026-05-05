В Броварах из-за атаки дрона пострадали два человека
В Броварах на Киевщине в результате атаки вражеского беспилотника ранения получили два человека, медики оказали им помощь на месте.
В городе Бровары Киевской области в результате атаки вражеского дрона пострадали 34-летняя женщина и 37-летний мужчина.
Как сообщил руководитель Киевской ОВА Николай Калашник , женщина получила ранение руки обломками стекла, а мужчина – резаную рану пятки. Медики оперативно предоставили им необходимую помощь на месте. Угрозы для их жизни нет, госпитализация не понадобилась.
Также в результате атаки повреждены остекление квартиры, фасад многоэтажного дома и автомобиль.
Глава Киевской областной военной администрации подчеркнул, что такие удары являются очередным свидетельством того, что враг атакует гражданскую инфраструктуру и мирное население. Он призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до опасности.
Атака РФ на Днепр 3 мая - что известно
Напомним, днем 3 мая Россия ударила ракетой по жилому кварталу Днепра, повредив общежитие. По данным ОВА, в здании ранены, а людей, которые во время атаки находились в укрытии, эвакуировали спасатели. О взрывах также сообщали местные жители во время воздушной тревоги.
Кроме этого, в Кривом Роге Днепропетровской области 3 мая российские войска попали в многоэтажное здание . Вспыхнул пожар. Пострадали пять человек, среди них двое детей.