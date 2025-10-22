- Дата публикации
В Броварах из-за вражеской атаки загорелся частный дом: пострадала пожилая женщина
В результате вражеского удара в Броварах занялся частный жилой дом, в больницу госпитализировали женщину 1941 года рождения.
В Броварах в результате российской атаки произошло возгорание частного жилого дома. Пожар оперативно локализовали спасатели.
По словам главы Киевской ОВ Николая Калашника, в местную больницу госпитализировали пожилую женщину 1941 года рождения, которая находилась внутри дома на момент удара. Она находится в шоковом состоянии, ее состояние контролируется, медики оказывают необходимую помощь.
Воздушная тревога в регионе продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности.