"Должна была выходить из детсада": в Броварах после падения вертолета женщина разыскивает сестру, маму троих детей

Пропавшая женщина как раз отвела в садик детей, а после падения вертолета возле здания о ней пока ничего не известно.

В Броварах, где в среду утром, 18 января, произошла катастрофа – падение вертолета в жилом квартале, рядом с детским садом, исчезла женщина, которая как раз привела своих детей в дошкольное учреждение.

Об этом рассказала ее сестра в комментарии "Суспільному".

"Она завела детей в садик и выходила. И момент попадания пришелся на центральный вход, она выходила. Была она уже на улице, или была еще внутри здания, мы не знаем. Точно знаем, что она выходила, потому что няня нам сказала, что она выходила. С детьми все хорошо, они дома", — рассказала женщина.

По ее словам, семья продолжает поиски, но пока нет никакой информации.

"Где она сейчас, жива ли, нежива ли, мы не знаем. Сестру ищем, ищем ездим", — добавила сестра.

У пропавшей женщины трое детей.

Падение вертолета в Броварах 18 января

В среду, около 8:20 утра, в Броварах раздался взрыв, вблизи детского сада и многоэтажек упал вертолет.

По состоянию на данный момент прессслужба ГСЧС сообщает о смерти 14 человек, из них 1 ребенок, пострадало 25 человек, из них 11 детей.

В катастрофе также погибло руководство МВД – министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

Среди погибших также заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко и фотограф МВД Николай Анацкий.

Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах 18 января.

Правительство назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

​Читайте также: