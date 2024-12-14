В Броварах при пожаре погибла женщина: детали трагедии

Ночью 13 декабря в частном доме в Броварах произошел пожар, в результате которого погибла 32-летняя местная жительница.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

Во время ликвидации возгорания спасатели ГСЧС обнаружили тело погибшей. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления. Полиция Киевщины начала досудебное расследование.

"Полиция Киевщины в очередной раз предостерегает граждан соблюдать правила противопожарной безопасности и проверять исправность электроприборов, печного отопления и вентиляционных систем!", — говорится в сообщении.

Напомним, на одном из заводов в Киеве произошел масштабный пожар.

Читайте также: