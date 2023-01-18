В Броварах в авиакатастрофе погибло руководство МВД: что известно о трагедии

Погибли Монастырский, Лубкович, Енин и еще 15 человек, среди которых дети.

В Броварах Киевской области утром 17 января произошла авиакатастрофа. Из-за падения вертолета ГСЧС погибли минимум 18 человек, из них трое — дети. Среди жертв руководство Министерства внутренних дел Украины: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

О трагедии сообщили в Национальной полиции Украины.

Около 8:30 утра о мощном взрыве в Броварах сообщили местные жители. Выяснилось, что вертолет упал в районе детского сада и жилого дома в городе. Там вспыхнул сильный пожар.

Известно о 18 погибших и 29 раненых

Во время трагедии в саду, где вспыхнул пожар, находились дети и сотрудники заведения. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. По предварительной информации, 9 из 18 жертв находились на борту вертолета.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь. На месте работают все оперативные службы.

Причина авиакатастрофы в Броварах

Причина авиакатастрофы и имена других жертв пока неизвестны.

"На месте работают представители СБУ, ДБР, Нацполиции. Если будут причины считать, что это теракт или покушение на государственных деятелей, то падение вертолета будет расследовать СБУ. Пока ни подтверждения, ни опровержения этой версии нет", — сообщили ТСН.ua источники в правоохранительных органах, комментируя падение вертолета.

Фото: Трибуна - Бровары Фото: Трибуна - Бровары Фото: Магнолия-ТВ Фото: Магнолия-ТВ Фото: Магнолия-ТВ

Читайте также: