В Броварах в магазине взорвался газовый баллон — пожарные не могут подъехать из-за припаркованных авто (фото)

Часть квартир в ЖК осталась без света.
В Броварах в ЖК "Лесной квартал" в магазине взорвался газовый баллон.
Об этом сообщил Телеграмм-канал "Главные новости Броваров".
Там отметили, что на место происшествия пожарные не могут подъехать из-за запаркованных автомобилей.
В настоящее время во многих домах выбило фазы в подъездах. Часть квартир осталась без света.
Напомним, ночью против 18 декабря во Львовской области произошел пожар в частном доме. Там погибли два жителя.
А на Волыни в результате пожара в жилом доме погиб отец с сыном. Мужчинам было 52 и 24 года.
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